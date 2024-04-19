Новые спецификации памяти DDR5-8800 были опубликованы JEDEC, и они предлагают улучшенную производительность и безопасность серверных платформ нового поколения

Intel подтвердила использование памяти DDR5-8800 для своих процессоров Granite Rapids "Xeon 6" и JEDEC DDR5-8800 для серверов следующего поколения. Этот новый стандарт позволяет повысить производительность и безопасность серверных платформ.

Процессоры Intel Granite Rapids "Xeon 6" будут совместимы с памятью DDR5-8800 и смогут работать на скорости до 8800 MT/s. JEDEC опубликовала стандарт JESD79-5C DDR5 SDRAM для повышения производительности серверной памяти следующего поколения. Новые спецификации включают расширенные тайминги ядра DRAM, внедрение самообновляющейся синхронизации выходного тактового генератора и устранение проблем безопасности.

Платформа Granite Rapids "Xeon 6" будет поставляться в конце 2024 года и будет содержать процессор с 120 P-ядрами и 240 потоками. Память DDR5 на скорости 8800 MT/s будет использоваться с объемом памяти до 1,5 ТБ.



Память DDR5-8800 представляет значительное обновление по сравнению с предыдущими версиями памяти, поддерживаемыми процессорами Intel. DDR5-8800 будет использоваться в серверах следующего поколения и намного превышает скорости памяти DDR5-4800 и DDR5-5600, которые поддерживаются предыдущими поколениями процессоров Xeon.