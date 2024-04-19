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ddr22
В iOS 18 приложение "Заметки" получит поддержку голосовых заметок и функции приложения "Калькулятор"
Пользователи смогут записывать голосовые заметки внутри приложения, что упростит их использование.

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Приложение "Заметки" в iOS 18 получит новые функции, которые значительно улучшат его удобство и функциональность. В новой версии iOS ожидается внедрение голосовых заметок и возможности использования функций приложения "Калькулятор" прямо внутри "Заметок". Это позволит пользователям записывать голосовые заметки без необходимости переключаться на другое приложение, а также производить вычисления и добавлять уравнения в свои заметки. 
В настоящее время пользователи могут вставлять записи из приложения "Голосовые заметки" в "Заметки", но новое обновление позволит объединить эти функции для удобной работы. Возможно, Apple также планирует добавить подобные функции в iPadOS 18, учитывая широкое использование "Заметок" студентами на iPad. Также сообщается, что компания переработает приложение "Калькулятор", возможно, добавив в него больше функциональности и внесёт изменения в дизайн.

#ios
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