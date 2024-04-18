Они будут основаны на матрице, включающей 4 ядра P, основанных на архитектуре ядра Lion Cove, и 4 ядра LP-E, основанных на архитектуре ядра Skymont

Процессоры Intel нового поколения Lunar Lake-V Core Ultra 200V будут иметь 8 ядер CPU, 8 ядер GPU и 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5X. Эти процессоры были ранее известны как Lunar Lake-MX, но теперь получили обозначение Lunar Lake-V. Они представляют собой не только обновленную архитектуру CPU, но также новые ядра GPU, Xe2-LPG Arc Battlemage. Одним из ключевых отличий этих процессоров является наличие встроенной памяти LPDDR5X, объем которой может достигать 32 ГБ. Она будет работать на скорости до 8533 МТ/с.

Процессоры Lunar Lake-V будут иметь два типа ядер: P-ядра, основанные на архитектуре ядра Lion Cove, и LP-E-ядра, основанные на архитектуре ядра Skymont. Отмечается, что в процессорах Lunar Lake не будет стандартных ядер E, что говорит о стремлении Intel повысить производительность прироста на ватт в тонких и легких сериях чипов. Особое внимание уделено GPU-части процессоров, которая будет включать до 8 ядер iGPU Xe2-LPG, показывающих значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей архитектурой Xe-LPG Arc Alchemist iGPU.



Процессоры Intel Lunar Lake-V с TDP в рабочем тепловом диапазоне 17-30 Вт обещают значительное увеличение производительности по сравнению со своими предшественниками Meteor Lake Core Ultra 100 в многопоточных рабочих нагрузках. Ожидается, что они обеспечат до 50% прироста производительности. Начало выпуска процессоров Lunar Lake запланировано на конец 2024 года, с массовой доступностью в начале 2025 года.

Утечки информации также указывают на то, что Intel представит эти чипы в ограниченном количестве в конце этого года, а более подробные детали о них будут раскрыты на выставке Computex 2024 в июне. Ожидается, что процессоры Lunar Lake-V найдут свое применение в тонких и легких ноутбуках, их главными особенностями будут новая архитектура CPU и значительное увеличение производительности GPU в сравнении с предыдущими поколениями.