Четыре SKU этой линейки, включающие Xeon 6980P, 6979P, 6972P и 6960P, основаны на архитектуре Redwood Cove P-Core и имеют различные конфигурации ядер, вплоть до 128 ядер

Произошла утечка спецификаций процессоров нового поколения Intel Granite Rapids-AP Xeon 6 с 128 P-ядрами. Утечка была сделана членом сообщества инсайдеров Intel под ником RainNymph. Он раскрыл информацию о четырех процессорах Granite Rapids-AP Xeon 6 SKU: 6980P, 6979P, 6972P и 6960P. Все эти процессоры будут основаны на архитектуре Redwood Cove P-Core и будут предназначены для высокопроизводительных вычислений. Они будут иметь разное количество ядер, начиная от 72 и заканчивая 128, и TDP 500 Вт, совершенствование новых процессоров Granite Rapids-AP проводиться в центре разработки Peking Lab в Гонконге, Китай. Ожидается, что эти процессоры будут частью нового платформенного решения Intel - Birch Stream, включающего как LGA 4710, так и более крупный сокет LGA 7529. Также Intel планирует предложить 288 ядер в семействе Sierra Forest E-Core.

Утечка также подтвердила информацию, что в предстоящей линейке процессоров Intel Xeon 7 P-Core и E-Core снова будут объединены. Ожидается, что эти процессоры будут предлагаться в различных конфигурациях от 1S до 8S, с 12 каналами памяти DDR / MCR, до 136 дорожек PCIe Gen5 и поддержкой CXL 2.0.

Новые процессоры Granite Rapids-AP будут более мощными по сравнению с предыдущими поколениями Xeon. Например, предыдущий флагман линейки Emerald Rapids имел 64 ядра, в то время как новый флагман Granite Rapids-AP будет иметь 128 ядер, что в два раза больше. Данное количество ядер также сравнимо с максимальным количеством ядер чипов EPYC Turin на базе Zen 5 от AMD, ожидаемых иметь до 128 ядер.