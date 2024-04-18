Разработчики могут загрузить и установить эти обновления программного обеспечения для iPhone, iPad, Mac и других продуктов

Компания Apple выпустила новую бета-версию программного обеспечения для разработчиков, включая iOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5, tvOS 17.5 и visionOS 1.2 beta 2. Эти обновления выпущены в соответствии с законодательством Европейского союза о цифровых рынках и внесли изменения, разработанные DMA. Разработчики могут загрузить и установить эти новые обновления на свои устройства.

В бета-версии 2 iOS 17.5 и iPadOS 17.5 уже доступны для загрузки на все поддерживаемые модели iPhone и iPad. Пользователи должны иметь аккаунт разработчика компании и связать его с Apple ID, чтобы установить обновление через приложение "Настройки". Также Apple выпустила бета-версию 2 обновления watchOS 10.5, которое можно установить через приложение-компаньон Apple Watch на iPhone. Для установки macOS 14.5 beta 2 пользователи могут включить или выбрать бета-версию в разделе "Обновление ПО" в приложении "Системные настройки". Нет информации о конкретных изменениях в новых бета-версиях для Mac, но предполагается, что компания внесла изменения в Руководство App Store для разработчиков.



tvOS 17.5 beta 2 также выпущена для всех поддерживаемых моделей Apple TV и может быть установлена через приложение "Настройки". Опять же, нет информации о новых функциях этого обновления. Кроме того, Apple добавила visionOS 1.2 в цикл бета-тестирования и выпустила для разработчиков бета-версию 2 этого обновления. Пользователи могут установить его непосредственно на гарнитуру Vision Pro через приложение "Настройки".