Линейка APU Ryzen PRO 8040 включает высокопроизводительные модели, более массовые SKU и модели начального уровня с различными количествами ядер и TDP от 15 до 54 Вт.

AMD представила новые APU Ryzen PRO 8040, которые обходят конкурирующие процессоры Intel Core Ultra vPRO по производительности и возможностям искусственного интеллекта. Эти процессоры предназначены для бизнес-ориентированных ноутбуков и включают архитектуру Zen 4 для центрального процессора и графическую архитектуру RDNA 3. В линейке есть различные модели с различными количествами ядер и TDP.

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Согласно проведенным тестам, APU Ryzen PRO 8040 показали более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с процессорами Intel Core Ultra vPRO. В рабочих нагрузках, таких как Microsoft Office, производительность Ryzen PRO 8040 была выше на 70%, а в задачах, связанных с искусственным интеллектом, - на 50%. Они также показывают более высокую скорость запуска приложений, таких как Teams Call и AI, потребляя при этом меньше энергии.

AMD также представила новое решение Wi-Fi 7, разработанное совместно с Mediatek. Это решение обеспечивает более высокую скорость передачи данных и пропускную способность по сравнению с Wi-Fi 6. HP и Lenovo будут первыми компаниями, предлагающими ПК с поддержкой Wi-Fi 7 для коммерческого сегмента.