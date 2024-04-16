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ddr22
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max будут оснащены специальным покрытием Atomic Layer Deposition
Следующие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от Apple будут иметь специальное покрытие "Atomic Layer Deposition" (ALD) на объективе, чтобы уменьшить блики и улучшить качество изображения

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Компания Apple собирается улучшить камеру в своих предстоящих моделях - iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Одной из мер, которые они планируют применить, является использование специального покрытия "Atomic Layer Deposition" (ALD). Это покрытие будет нанесено на объективы камер, чтобы уменьшить блики и улучшить качество изображения. ALD создает тонкий слой пленки, который не повлияет на качество изображения и может использоваться даже на неровных поверхностях.
Однако у Apple нет патентов на ALD-покрытие, поэтому конкуренты могут легко его повторить. Неудивительно, если в ближайшем будущем множество китайских производителей смартфонов начнут использовать технологию атомно-слоевого осаждения на своих флагманских моделях, чтобы бороться непосредственно с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Несмотря на это, камеры остаются одной из областей, где Apple продолжает демонстрировать свою силу в iPhone. У Apple уже есть планы на улучшение камеры в новых моделях, включая обновление тетрапризмы в iPhone 16 Pro и использование нового сенсора Sony для основной камеры. Также ожидается, что ALD-покрытие поможет улучшить качество изображений, снизив блики на объективе.

Технология ALD уже применяется в автомобильной промышленности для уменьшения ошибок, вызванных бликами объектива в камерах, используемых в системах контроля полосы движения. В то время как преимущества ALD-покрытия для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max пока не уточняются, ожидается, что оно поможет улучшить качество изображения и даст Apple преимущество в сравнении с конкурентами.

#iphone 16 pro
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