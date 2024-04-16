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ddr22
В Android 15 может появиться поддержка беспроводной зарядки NFC
Компания Google рассматривает внедрение поддержки беспроводной зарядки NFC в устройства на базе операционной системы Android 15

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В следующей версии операционной системы Android 15 может быть добавлена поддержка беспроводной зарядки NFC. Эта технология используется для зарядки смартфонов без использования проводов, и имеет некоторые отличия от широко распространенного стандарта Qi. Одной из преимуществ беспроводной зарядки NFC является то, что она требует меньше оборудования для работы, что делает ее особенно подходящей для компактных устройств, таких как смарт-часы, трекеры и наушники.
До сих пор эта технология не получила широкого распространения, возможно, из-за меньшей скорости зарядки по сравнению со стандартом Qi. Размер антенн для зарядки при использовании NFC составляет всего 1 см, что позволяет легко интегрировать их в небольшие устройства.

С выходом Android 15 ожидается введение поддержки беспроводной зарядки NFC и появление на рынке соответствующих аксессуаров. Недавно были представлены дополнения к API NFC в бета-версии Android 15, связанные с беспроводной зарядкой через NFC. Помимо компактных смартфонов, эта функция может быть полезна также для других устройств, таких как Bluetooth-трекеры, которые могут быть сопряжены с телефоном на базе Android.

Добавление поддержки беспроводной зарядки NFC через программное обеспечение - это одно, а внедрение этой функции в другие продукты - совсем другое. Неясно, почему Google решила вернуться к этому заброшенному проекту. Возможно, на предстоящей презентации разработчиков Google I/O будут даны больше ответов на этот вопрос. В любом случае, поддержка беспроводной зарядки NFC может сделать аксессуары более доступными и удобными для пользователей технологии Android.

#android 15
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