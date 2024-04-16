Несмотря на компактные размеры, корпус может вместить крупные видеокарты серии RTX 4090 и радиаторы диаметром до 360 мм

Компания Sharkoon Technologies, представила новый корпус Rebel C20 ITX для ПК формата Mini-ITX. Несмотря на свои компактные размеры, этот корпус способен вместить крупные видеокарты и радиаторы. Он также может быть установлен как вертикально, так и горизонтально, что делает его идеальным выбором для игровых и компактных ПК, подходящих для любой комнаты.

Rebel C20 ITX оснащен несколькими возможностями охлаждения, включая поддержку радиаторов длиной до 360 мм и возможность установки девяти 120-мм вентиляторов. Версия RGB корпуса, Rebel C20 ITX RGB, оборудована RGB-контроллером и тремя предустановленными вентиляторами с адресной RGB-подсветкой. Оба варианта корпуса имеют перфорированные панели для оптимальной вентиляции и защиты от пыли.

Корпус Rebel C20 ITX также обладает современными возможностями подключения на передней панели, включая порты USB-C и TRRS для удобного подключения мобильных устройств и накопителей данных. Цена за Rebel C20 ITX составляет 139,90 евро, а версия Rebel C20 ITX RGB доступна по цене 149,90 евро.

