Процессоры Intel Xeon 6 нового поколения, получившие кодовые названия Granite Rapids и Sierra Forest, готовы всколыхнуть рынок CPU своей передовой архитектурой и возможностями

Новые процессоры Intel Xeon 6, кодовые названия которых - Granite Rapids и Sierra Forest, представляют передовую архитектуру и возможности, которые готовы потрясти рынок CPU. Пользователь YuuKi_AnS опубликовал утечку информации о платформе Intel с ярким красным сервером Beechnut City, который является важным испытательным полигоном для процессоров Granite Rapids (архитектура P-Core) и Sierra Forest (архитектура E-Core).

Beechnut City предназначен для тщательного тестирования новых процессоров и не предназначен для коммерческого выпуска. Эта двухсокетная платформа LGA-4710 может поддерживать до двух процессоров Sierra Forest или Granite Rapids одновременно, обещая значительный прирост производительности для центров обработки данных и других высокопроизводительных приложений.

Согласно утечкам, серия процессоров Xeon 6 может включать в себя SKU с названиями Xeon 6 6900E/P (Platinum), Xeon 6 6700E/P (Gold), Xeon 6 6500P (Silver) и Xeon 6 6300P (Bronze). Одной из особенностей Beechnut City является поддержка 32 модулей DIMM в 16-канальной системе памяти, что аналогично платформе Avenue City, которая может вмещать до 24 модулей DDR5-6400 DIMM в 12-канальной системе памяти.

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Вариант Sierra Forest с 144 ядрами ожидается в первой половине года, а 288-ядерная модель будет выпущена во второй половине года. Это будет первый процессор Intel, оснащённый только эффективными ядрами, подобно ядрам Zen Dense от AMD, что соответствует стратегии Intel в области высокопроизводительных приложений и вычислительных центров, где энергоэффективность и производительность имеют большое значение.

