Несмотря на высокую прибыль в размере 119,6 миллиарда долларов, Apple должна беспокоиться о снижении поставок iPhone, так как смартфон является основным источником доходов компании.

По последним данным, поставки iPhone от Apple упали на 10 процентов в первом квартале 2024 года. Всего было поставлено 50,1 миллиона устройств, что составило 17,3 процента от общего рынка. Это также привело к потере первой позиции компанией в отношении доли рынка смартфонов, которую занял главный конкурент Apple - Samsung. Несмотря на высокую прибыль в размере 119,6 миллиарда долларов, Apple должна беспокоиться о снижении поставок iPhone, так как смартфон является основным источником доходов компании.

В то время как Apple столкнулась с 10-процентным падением поставок, Samsung также испытала снижение, но в меньшей степени. В первом квартале 2024 года Samsung поставила 60,1 миллиона устройств и заняла 20,8 процента рынка, всего на 1,7 процентного пункта меньше, чем в предыдущем квартале. Этот рост Samsung произошел за счет включения нескольких функций искусственного интеллекта в линейку Galaxy S24. В то же время, другие производители смартфонов также показывают рост. Китайский производитель Transsion увеличил поставки на 84,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Он поставил 28,5 миллиона устройств в первом квартале 2024 года. Xiaomi также увеличила свою долю рынка до 14,1 процента, поставив 40,8 миллиона устройств.