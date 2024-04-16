Возможно, флагманы Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro получат не только новый дизайн, но и два значительных обновления

Возможно, флагманы Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro получат не только новый дизайн, но и два значительных обновления. Согласно последним отчетам, эти модели будут оснащены новым модемом Samsung 5G и будут поддерживать спутниковую связь, аналогичную функции "Спутниковый SOS" на iPhone 14. Предполагается, что в этих устройствах будет использоваться модем Exynos 5400 5G от Samsung, что должно обеспечить более высокую производительность и более низкое потребление энергии по сравнению с предыдущими моделями Pixel.

Ожидается, что программное обновление также повысит стабильность работы устройств. Самое заметное изменение будет связано с возможностью использования спутниковой связи через функцию "Спутниковый SOS". Google сотрудничает с T-Mobile и SpaceX для обеспечения инфраструктуры для этой функции, которая позволит пользователям Pixel 9 и Pixel 9 Pro отправлять текстовые сообщения экстренным службам в случае чрезвычайных ситуаций. Это может быть очень полезной функцией, особенно в ситуациях, когда человек находится в опасности.



Pixel 9 и Pixel 9 Pro будут оснащены чипсетом Tensor G4 от Google, который будет производиться с использованием технологии Fan out Wafer Level Packaging (FOWLP). Эта технология позволяет электрическим сигналам проходить через чипсет быстрее и эффективнее. Кроме того, такая упаковка повышает теплостойкость устройства, что должно помочь справиться с проблемами перегрева, которые наблюдались у предыдущего поколения чипсета Tensor. Это изменение в чипсете Tensor G4 может стать одной из основных причин, почему Pixel 9 и Pixel 9 Pro могут пользоваться популярностью среди потребителей.