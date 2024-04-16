SoC для рабочих станций, включая M3 Ultra, могут быть выпущены до конца 2024 года

По информации, представленной на сайте Wccftech, компания Apple планирует выпустить новые модели Mac Studio и Mac Pro, а также M4 Ultra. Запуск этих устройств ожидается в середине 2025 года. Однако о моделях M3 Ultra пока ничего не сообщается.

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В настоящее время Apple продает модели M2 Ultra для Mac Studio и Mac Pro. Модели M3, M3 Pro и M3 Max были представлены в октябре 2023 года, поэтому странно, что компания до сих пор не выпустила M3 Ultra. Появились слухи о том, что SoC для рабочих станций, включая M3 Ultra, могут быть выпущены до конца 2024 года.

Относительно моделей M4 Ultra компания пока не раскрыла подробности. Согласно слухам, M4 Ultra будет называться "Hidra" и станет основой для Mac Studio и Mac Pro. Известный инсайдер Марк Гурман также упоминает, что Mac Studio с чипом M4 появится примерно в середине 2025 года. Кроме того, большая рабочая станция Mac Pro с M4 Ultra должна появиться во второй половине 2025 года.



О конкретных сроках запуска M3 Ultra информации пока нет. Некоторые источники указывают, что SoC M3 Ultra может быть представлена к концу 2024 года. Однако в отчете TrendForce говорится, что мощный процессор Apple будет выпущен в середине 2024 года, что противоречит предыдущим данным.

Спецификации M3 Ultra намекают на 80-ядерный графический процессор, что в два раза больше, чем в топовой модели M3 Max.