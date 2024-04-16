Cамой интересной особенностью ноутбука является операционная система.

Немецкая компания TUXEDO Computers представила первый в мире ноутбук, работающий на базе операционной системы Linux и оснащенный новейшими компонентами от AMD. Ноутбук Sirius 16 Gen 2 имеет процессор AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и 16 потоками, которые обеспечивают высокую производительность, сопоставимую с конкурентами от Intel. Графическая подсистема ноутбука представлена собственным мобильным GPU Radeon RX 7600M XT от AMD, основанным на архитектуре Navi 33 RDNA 3 и обладающим высокой производительностью.

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Однако самой интересной особенностью ноутбука является операционная система. Вместо установки стандартного Linux, TUXEDO разработала свою собственную ОС под названием TUXEDO OS. Эта ОС предоставляет баланс между оптимальной поддержкой аппаратного и программного обеспечения, а также всеми необходимыми функциями обычных операционных систем. Хотя TUXEDO OS пока не так распространена как другие платформы, она представляет собой жизнеспособную альтернативу для пользователей, ищущих ноутбук с Linux.

Ноутбук Sirius 16 Gen 2 обладает огромным потенциалом и отличными техническими характеристиками. Он оснащен 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц, а также большой емкостью батареи - 80 Втч. Ноутбук поддерживает до 96 ГБ памяти DDR5-5200 и до 8 ТБ SSD памяти PCIe 4.0, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет максимальную производительность с Linux.

Стоимость ноутбука Sirius 16 Gen 2 начинается от 1666 евро и может достигать 3000 евро, если выбрать самые мощные компоненты. Но несмотря на высокую цену, этот ноутбук является уникальным предложением на рынке, предоставляющим пользователям возможность работать на базе Linux с высокой производительностью и современными компонентами от AMD.