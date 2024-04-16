Исследования показывают, что 71% пользователей смартфонов считают, что время автономной работы является самой важной характеристикой при выборе нового устройства

Micron представила обновленное решение для памяти LPDDR5x DRAM, которое обеспечивает скорость передачи данных 9,6 Гбит/с при экономии энергии на 4%. Технологический узел использованный в этой памяти, основан на передовых технологиях динамического масштабирования напряжения и частоты (eDVFSC) и технологии высококристаллических металлических затворов (HKMG), что позволяет достичь значительной экономии энергии и увеличить пропускную способность на 12%.

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Это решение имеет ряд преимуществ и возможностей. Оно обеспечивает стабильную высокую пропускную способность для приложений, работающих с искусственным интеллектом, и дальнейшее улучшение энергоэффективности. Это важно, учитывая, что время автономной работы смартфонов является основной проблемой для конечных пользователей. Исследования показывают, что 71% пользователей смартфонов считают, что время автономной работы является самой важной характеристикой при выборе нового устройства, превышая такие характеристики, как долговечность устройства (61%), качество камеры (48%) и подключение к 5G (24%).