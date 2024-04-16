NVIDIA и ее партнеры уже перешли на более новый стандарт 12V-2x6 для своих видеокарт GeForce RTX 40 SUPER

Согласно сообщениям, ремонтная мастерская Northridge Fix по-прежнему получает сотни графических процессоров GeForce RTX 4090 со сгоревшими разъемами. Основной проблемой является разъем питания 12VHPWR, который продолжает вызывать проблемы для пользователей данных видеокарт. Несмотря на то, что GeForce RTX 4090 уже находится на рынке более года, проблема плавления или выгорания разъема все еще существует.





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Ожидается, что проблема будет решена благодаря политике пересмотра разъемов. NVIDIA и ее партнеры уже перешли на более новый стандарт 12V-2x6 для своих видеокарт GeForce RTX 40 SUPER. Кроме того, старые модели видеокарт RTX 40 также используют обновленные разъемы с более короткими сенсорными контактами, чтобы ограничить подачу дополнительного питания, если кабель не полностью вставлен.

Однако ремонтная мастерская Northridge Fix утверждает, что до сих пор получает около 200 графических процессоров GeForce RTX 4090 с сгоревшими разъемами ежемесячно. Эта ситуация становится все более распространенной и вызывает серьезную озабоченность у производителей и ремонтных компаний. Они призывают пользователей следовать официальному руководству при подключении и возврате денег, особенно если они используют видеокарты высокого класса, такие как GeForce RTX 4090, и имеют разъем 12VHPWR.





Кроме того, Northridge Fix косвенно критикует стандарт 12VHPWR, назвав фиаско компании CableMod, выпустившей отзыв для всех угловых разъемов 12VHPWR на рынке и предлагающей полный возврат денег. Фундаментальные проблемы с дизайном стандарта ставят под угрозу надежность разъемов, что может привести к повреждению видеокарт.



