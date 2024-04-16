Sony ожидает, что рендеринг на графическом процессоре PS5 Pro будет на 45% быстрее, чем на стандартной PlayStation 5

Кодовое название новой консоли от Sony - "Trinity". Компания призывает разработчиков оптимизировать свои игры для PS5 Pro, с особым вниманием к трассировке лучей. Ожидается, что консоль будет оснащена графическим процессором RDNA 3, способным производить вычисления с одинарной точностью FP32 на уровне 33,5 TeraFLOPS. Также будет установлен CPU с более высокой частотой 3,85 ГГц, что позволит консоли рендерить игры с трассировкой лучей и достигать высокого разрешения и частоты кадров.

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Sony ожидает, что рендеринг на графическом процессоре PS5 Pro будет на 45% быстрее, чем на стандартной PlayStation 5. Графический процессор в PS5 Pro будет больше и будет использовать более быструю системную память для улучшения производительности трассировки лучей. Это позволит увеличить скорость работы до трех раз по сравнению с обычной PS5. Кроме того, в консоли будет использоваться более мощная архитектура трассировки лучей, поддерживаемая PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), что позволит разработчикам шире использовать такие графические функции, как трассировка лучей.

Чтобы поддержать разработчиков, Sony предоставляет им тестовые наборы, и все игры, представленные на сертификацию с августа, должны быть совместимы с PS5 Pro. Инсайдерский ресурс Insider Gaming предполагает, что Sony может выпустить PS5 Pro в праздничный период 2024 года. Для разработчиков также будут внесены изменения, касающиеся системной памяти консоли: пропускная способность памяти увеличится с 448 ГБ/с до 576 ГБ/с, что повысит эффективность игрового процесса. Кроме того, в PS5 Pro будет добавлен собственный AI-ускоритель для обработки искусственного интеллекта. Аудиокодек ACV также будет работать на 35% быстрее.