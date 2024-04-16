Этот ультраширокий дисплей обладает разрешением DUHD, также известным как 7680 x 2160 пикселей или двойное 4K.

57-дюймовый Predator Z57 от Acer появился в розничной продаже. Этот ультраширокий дисплей обладает разрешением DUHD, также известным как 7680 x 2160 пикселей или двойное 4K. Он также оснащен 2304-зонной MiniLED-подсветкой, что эквивалентно 1152 зонам на стандартном 4K-дисплее. Благодаря MiniLED-подсветке, Predator Z57 получил сертификат VESA DisplayHDR 1000. Однако некоторым пользователям может не понравиться панель VA с частотой 120 Гц и кривизной 1000R.

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Другие характеристики Predator Z57 включают поддержку AMD FreeSync Premium, охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 98%, порт HDMI 2.1, порт USB Type-C с поддержкой 90 Вт USB-PD и интегрированную поддержку KVM. К сожалению, неизвестно поддерживает ли дисплей DP 2.1. Подставка предусматривает регулировки по высоте, наклону и повороту, а сам дисплей оснащен двумя встроенными 10-ваттными динамиками.

Acer еще не опубликовала полные спецификации дисплея, однако сейчас его можно приобрести по цене 1999,99 долларов США на официальном сайте компании Acer. По всей видимости, скоро дисплей будет доступен и в Европе.