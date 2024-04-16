Лимитированная серия XTREME Prestige устанавливает новые стандарты в области игрового оборудования

Компания GIGABYTE Technology представила серию XTREME Prestige Limited Edition, включающую материнскую плату Z790 AORUS XTREME X ICE и видеокарту AORUS GeForce RTX 4080 SUPER XTREME ICE 16G. Эта серия объединяет высочайшую производительность и элегантный дизайн, чтобы удовлетворить взыскательные вкусы как любителей игр, так и коллекционеров.

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Серия XTREME Prestige Limited Edition устанавливает новые стандарты в области игрового оборудования. Каждый компонент этой серии имеет белое переливание, кристаллизованную текстуру и серийную золотую табличку, которая придает роскошность и эксклюзивность. Эта серия обещает не только эстетическую привлекательность, но и выдающуюся игровую и вычислительную производительность.





Материнская плата Z790 AORUS XTREME X ICE предлагает совместимость с DDR5 и поддерживает высокие скорости. Она также представляет революционную функцию Dual Interface A.I. Boost, которая оптимизирует производительность процессора и позволяет разогнать процессор до 6,3 ГГц. Революционные графические карты AORUS GeForce RTX 4080 SUPER XTREME ICE 16G предлагают самую высокую частоту графики и поддержку искусственного интеллекта.