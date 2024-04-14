Horizon Forbidden West - это продолжение Horizon Zero Dawn 2017 года и уже доступно для PC, PlayStation 5 и PlayStation 4.

Вышел патч 1.2.48.0 для Horizon Forbidden West на ПК, который исправляет визуальное искажение на графических процессорах Radeon RX 6000, а также вносит изменения и улучшения в стабильность игры. Предыдущее обновление, выпущенное на прошлой неделе, не содержало поддержки AMD FSR 3, о которой Nixxes сообщила на прошлой неделе. Это обновление устраняет проблемы с визуальным восприятием для пользователей Radeon RX 6000 и улучшает стабильность игры за счет оптимизации. Оно также исправляет проблему с некорректным отображением панели уровней и XP и содержит различные исправления ошибок пользовательского интерфейса.

реклама

Обновление Horizon Forbidden West Complete Edition также повышает стабильность игры и включает исправления ошибок и оптимизации, основанные на отзывах игроков. Оно устраняет заикания, которые могли возникать на определенных локациях. Полная информация о выпуске обновления доступна по ссылке.