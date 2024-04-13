Телефоны OnePlus и Oppo скоро станут оснащаться искусственным интеллектом благодаря функциям Gemini Ultra, разработанным Google

Недавно вышла информация о том, что компании OnePlus и OPPO получили доступ к функции удаления объектов на фото на своих устройствах, что является первым шагом в развитии их устройств с использованием ИИ. Бренды подтвердили, что на их устройствах действительно появится модель Gemini от Google в будущем.

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Обе компании имеют амбициозные планы по развитию ИИ в своих устройствах и могут опередить Samsung и Google. На мероприятии Cloud Next компания Google объявила, что устройства OnePlus и OPPO будут обладать функциями модели Gemini, включая составление резюме, аудиорекордер и инструменты ИИ. Бренды также намерены предоставить возможности использования ИИ для создания контента для социальных сетей.

Кроме того, OnePlus и OPPO сообщили о том, что их устройства будут иметь Gemini Ultra, самую мощную модель ИИ, предлагаемую компанией Google. По словам компании, они планируют быть первыми, кто запустит функции Gemini Ultra на своих смартфонах в конце этого года. Интересно, как эти китайские бренды собираются внедрить Gemini Ultra на своих устройствах, в то время как остальные устройства на рынке работают на более слабой модели Gemini Nano от Google.

Однако стоит отметить, что Gemini Nano, работающая на других устройствах, может функционировать без подключения к Интернету, в то время как Gemini Ultra требует активного интернет-соединения, поскольку работает на серверах Google. Компании OnePlus и OPPO также рассказали о своих планах в отношении будущего контента, генерируемого ИИ, и подтвердили, что в следующие трех-пять лет они планируют провести более ста экспериментов с использованием ИИ и продолжать уделять внимание потребностям пользователей и интуитивной понятности своих продуктов.



