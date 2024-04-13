Блоки питания серии HELIOS P1A имеют сертификацию 80 Plus Gold, что гарантирует стабильную мощность при эффективности до 90%

Компания GAMDIAS Technology представила новую серию мощных блоков питания HELIOS P1A 80 Plus Gold. Эти блоки питания обеспечивают стабильное и эффективное питание. Серия HELIOS P1A доступна в трех вариантах мощности: 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Блок питания мощностью 850 Вт поставляется в полностью модульном исполнении. Каждый блок питания обеспечивает высокую эффективность до 90% и оснащен интеллектуальным вентилятором с гидравлическим подшипником, который автоматически регулирует скорость вентилятора.

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Блоки питания серии HELIOS P1A имеют сертификацию 80 Plus Gold, что гарантирует стабильную мощность при эффективности до 90%. Благодаря структуре DC-DC с полным мостом LLC и поддержкой резонанса и синхронного выпрямления 12 В, блоки питания обладают высокой производительностью, стабильностью и безопасностью работы. Они также автоматически оптимизируют скорость вентилятора в зависимости от температуры и нагрузки, а 120-миллиметровый вентилятор с гидравлическим подшипником обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы.

Серия HELIOS P1A также обеспечивает полную электрозащиту, включая защиту от перегрузки по току, перегрева, перенапряжения, перегрузки по мощности, пониженного напряжения и короткого замыкания. Это помогает системе работать безопасно и стабильно.