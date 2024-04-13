Вентилятор MPG EZ120 ARGB повышает удобство на новый уровень за счет блоков магнитных коннекторов

Компания MSI представила новый бескабельный вентилятор MPG EZ120 ARGB, который обещает упростить и улучшить процесс сборки ПК. Кулер обладает магнитной конструкцией и использует эксклюзивный 7-контактный разъем MSI JAF, интегрированный с разъемами ARGB и системного вентилятора, чтобы упростить работу с кабелями. Лопасти и рамка вертушки оснащены 33 светодиодами, что делает его идеальным выбором для создания панорамного стиля оформления корпуса.





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Вентилятор MPG EZ120 ARGB повышает удобство на новый уровень за счет блоков магнитных коннекторов. Эти блоки обеспечивают подачу питания и сигнала, а также улучшают соединение между кулерами. Магниты, встроенные в рамку каждого вентилятора, также упрощают процесс сборки.





Кулер оснащен новым типом гидродинамического подшипника, который оптимизирует его конструкцию и снижает вибрацию, шум и повышает долговечность. Медная трубка также обладает высокой устойчивостью к образованию налета и прочностью.





MPG EZ120 ARGB разработан для использования в различных сценариях, включая использование с жидкостным кулером AIO, требующим высокого давления воздуха, или для отвода тепла из корпуса и обеспечения мощного воздушного потока. Кулер имеет 9 лопастей, которые обеспечивают максимальное давление воздуха и воздушный поток, гарантируя, что система останется прохладной в любых условиях.