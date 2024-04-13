Блоки питания серии VITA GM соответствуют новейшим техническим стандартам и обеспечивают стабильную подачу питания

Компания FSP Group представила новую линейку блоков питания VITA GM, специально разработанную для будущего поколения персональных компьютеров. Эти блоки питания отличаются высокой эффективностью и гибкостью, а также имеют сертификат 80 Plus Gold. Они доступны в диапазоне мощностей от 650 до 1000 Вт и предлагаются в двух цветовых вариантах - черном и белом.



Блоки питания серии VITA GM соответствуют новейшим техническим стандартам и обеспечивают стабильную подачу питания и защиту от внезапных отключений и скачков напряжения. Они имеют впечатляющий КПД более 90% при типичных нагрузках. При этом блоки питания VITA GM оснащены высококачественными японскими конденсаторами и гидравлическим вентилятором, обеспечивающим оптимальное охлаждение при низком уровне шума. БП VITA GM отличаются компактными размерами и обеспечивают надежную производительность.

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Полностью модульная конструкция кабелей блоков питания VITA GM упрощает установку и улучшает воздушный поток в корпусах ПК. Эти блоки питания обладают всесторонней защитой, включая защиту от сверхтоков, сверхнапряжения, короткого замыкания, перегрузки по мощности, пониженного напряжения и перегрева.











Серия источников питания VITA GM от FSP Group представляет собой существенный прорыв в технологии блоков питания, объединяя высокую эффективность с широким спектром применения. Каждая модель этой серии предлагает 10-летнюю гарантию, что подчеркивает стремление FSP к качеству и доверию клиентов. Блоки питания VITA GM становятся все более популярным выбором для энтузиастов игр, обычных пользователей и бизнесменов, так как они удовлетворяют различные потребности современных компьютеров и продолжают повышать производительность и надежность в индустрии блоков питания.