В игре будет космическое пространство, где игроки смогут сражаться с пиратами и приземляться на космические станции

В игре Star Wars Outlaws, разработанной студией Ubisoft Massive, не будет свободных космических путешествий между планетами, как это было в Starfield от Bethesda. Вместо этого игроки смогут перемещаться между орбитами планет, которые им разрешено посещать. На каждой орбите будет множество точек интереса, сражений и мест для исследования. Орбиты планет будут населены различными вещами, и разработчики не хотели создавать бесконечное пространство в игре.

Кроме того, в игре будет космическое пространство, где игроки смогут сражаться с пиратами и приземляться на космические станции. Все эти действия будут связаны с системой репутации, которая будет играть важную роль в Star Wars Outlaws. В зависимости от репутации игрока с различными синдикатами, ему будут доступны разные возможности. Например, при хорошей репутации у игрока будет доступ к работе на синдикаты, торговцам с лучшими предметами, разведданным, слухам и столам для игры в сабакк с высокими ставками.



Игра Star Wars Outlaws станет доступна для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X 30 августа. Компания Intel также объявила акцию, в рамках которой покупатели настольных процессоров и ноутбуков 14-го поколения определенных моделей могут получить бесплатную копию игры на ПК.