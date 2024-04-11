TRYX представила новый кулер PANORAMA AIO, вентиляторы ROTA и шасси LUCA

Бренд TRYX представил ряд своих инновационных продуктов. Одна из ярких новинок - жидкостный кулер PANORAMA AIO, который является первым кулером в мире с L-образным экраном. Благодаря сотрудничеству с компанией Asetek, TRYX интегрировала эксклюзивную водяную помпу 8-го поколения.

PANORAMA AIO имеет 6,5-дюймовый AMOLED-экран L-образной формы, который обеспечивает 3D изображение без использования специальных очков. Устройство также предлагает пользователю беспрецедентные возможности настройки, от функции разделения экрана до встроенной записи экрана. На мероприятии присутствовали представители компании Asetek, подчеркнув стратегическую важность своего сотрудничества с TRYX.

Бренд TRYX использует надежную систему исследований и разработок, а также партнеров мирового класса, чтобы создавать уникальные продукты. Недавно TRYX анонсировало также шасси LUCA, которое выполнено с использованием анодированного алюминия, закаленного стекла и стали SGCC. Модульность шасси удовлетворяет потребности энтузиастов и создателей ПК DIY, повышая качество и универсальность сборки ПК.

