Компания Intel активно расследует проблемы, связанные со стабильностью и неполадками у процессоров 13-го и 14-го поколения

Компания Intel активно расследует проблемы, связанные со стабильностью и иными неполадками у процессоров 13-го и 14-го поколения. Возникающие проблемы вызывают недовольство у тысяч геймеров, так как чипы Intel оказываются не способными обеспечить должную стабильность при игре. Некоторые пользователи даже возвращают купленные процессоры из-за этой проблемы.

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Долгое время причина таких проблем оставалась неизвестной, хотя первые отчеты о нестабильности процессоров появились еще в 2022 году. Тем не менее, не было достаточно убедительных фактов, чтобы определить источник проблемы. Одним из пользователей, столкнувшихся с проблемой, был человек, перешедший на модель 13900K после использования 12900K. Он отмечал, что у него возникли проблемы с высокой температурой, достигающей 95°C, несмотря на использование качественного кулера.

Появление процессоров 14-го поколения усугубило проблему, особенно на более дорогих моделях. В результате технические специалисты задумываются о причинах этих проблем и о том, что изначально пошло не так. Некоторые геймеры предполагают, что неполадки могут быть связаны с высоким энергопотреблением процессоров и их возможной несовместимостью с некоторыми видеокартами и материнскими платами.

Intel внимательно изучает все отчеты пользователей и проводит тестирования, чтобы более точно определить причины их проблем. Компания также принимает во внимание все возвращенные чипы и стремится улучшить свои процессоры, чтобы решить эти проблемы и вернуть доверие геймеров. Ожидается, что Intel предложит решение в ближайшем будущем.