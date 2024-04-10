Устройства из серии Pixel 8 оснащены специальным оборудованием, которое позволяет чипу Bluetooth продолжать работать даже при выключенном питании или разряженной батарее

Функция Find My Device, которая была представлена владельцам устройств Pixel 8, теперь может распространиться и на другие мобильные устройства с операционной системой Android. Компания Google сотрудничает с другими производителями андроид-телефонов и производителями чипов, чтобы усовершенствовать эту функцию и сделать ее еще более мощной.

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Устройства из серии Pixel 8 оснащены специальным оборудованием, которое позволяет чипу Bluetooth продолжать работать даже при выключенном питании или разряженной батарее. Теперь Google призывает других производителей Android начать использовать такое же аппаратное обеспечение, чтобы расширить возможности функции Find My Device на этих устройствах.

Представитель компании Google сообщил, что они уже ведут сотрудничество с производителями систем на кристалле (SOC) и OEM-производителями для внедрения подобной технологии на премиальных Android-устройствах. Это означает, что будущие флагманские андроид-телефоны смогут сохранять возможность поиска устройства через функцию Find My Device, даже при разряженной батарее.

Такое развитие функции Find My Device позволит пользователям облегчить процесс поиска потерянного или украденного смартфона. Благодаря специализированному оборудованию в устройствах Pixel 8 и будущих андроид-телефонах, включая разряженные батареи или выключенные устройства, функция Find My Device сможет продолжать работать и помогать восстановить утерянные телефоны.