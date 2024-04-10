Intel представила новые процессоры Core Ultra Meteor Lake PS и Core Raptor Lake PS на платформах с разъемами LGA 1851 и LGA 1700

Intel представила новые процессоры Core Ultra Meteor Lake PS и Core Raptor Lake PS на платформах с разъемами LGA 1851 и LGA 1700 соответственно. Представленные чипы были анонсированы на выставке Embedded World 2024. Линейка процессоров PS была специально разработана для рабочих нагрузок искусственного интеллекта и включает в себя iGPU Intel Arc и NPU Intel AI Boost для обеспечения высокой универсальности на платформе с разъемом LGA.

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Процессоры Intel Core Ultra Meteor Lake PS с разъемом LGA 1851 представляют собой усовершенствованную версию процессоров Meteor Lake, которые ранее выпускались только для мобильных устройств. Они являются единственными доступными процессорами Meteor Lake для сегмента DIY, так как Arrow Lake-S будет выпущен для него.

С другой стороны, процессоры Intel Core Raptor Lake PS с разъемом LGA 1700 основаны на серии Raptor Lake. Они также предназначены для работы с новыми рабочими нагрузками искусственного интеллекта, но в отличие от Core Ultra, они не имеют доступа к iGPU Intel Arc и NPU Intel AI Boost.





Оба семейства процессоров предлагают высокую мощность и производительность. Они предназначены для использования в различных сферах, включая медицину, автомобильную промышленность, робототехнику и другие области, где требуются быстрые вычисления и искусственный интеллект.



