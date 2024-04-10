Обновление 7 для игры Forza Motorsport привнесло несколько изменений, включая уменьшение размера файлов игры и добавление новой гоночной трассы

Обновление 7 для игры Forza Motorsport привнесло несколько изменений, включая уменьшение размера файлов игры и добавление новой гоночной трассы. Современные ААА-игры обычно занимают много места, но с последним обновлением Forza Motorsport размер игры уменьшился на 25 ГБ на Xbox Series X и на 29 ГБ на ПК. Это необычно, учитывая, что игра изначально занимала около 130 ГБ.

Обновление 7 также предлагает новый контент, включая знаменитую гоночную трассу Brands Hatch в Великобритании. Эта трасса представлена в карьере, многопользовательской игре, Free Play и Rivals. Brands Hatch считается одним из самых известных спортивных объектов в Европе и имеет богатую историю проведения автоспортивных мероприятий, включая Гран-при Великобритании. Она известна своей сложной планировкой, которая включает быстрые прямые участки, крутые повороты и сложные перепады высот.



На трассе Brands Hatch есть такие известные участки, как Paddock Hill Bend, где автомобили на высокой скорости спускаются вниз и затем поднимаются обратно в крутой поворот под названием Druids. Трасса также включает трое скоростных поворотов - Hawthorns, Westfield и Sheene Curve, которые требуют от гонщиков большой точности. На трассе также представлена короткая 1,2-мильная трасса Indy, которая идеально подходит для более медленных автомобилей и соревнований.