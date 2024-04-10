Microsoft планирует провести ряд демонстраций, чтобы представить Snapdragon X Elite как более быструю SoC по сравнению с Apple M3

Microsoft планирует провести демонстрацию производительности Snapdragon X Elite для ноутбуков, чтобы подчеркнуть его превосходство перед SoC M3 от Apple. Компания намерена продемонстрировать несколько демо-версий чипа в попытке показать, что SoC M3 уступает Snapdragon X Elite. Qualcomm уже заявила о том, что последний на 21% быстрее M3 в многоядерной производительности.

Microsoft подготавливается к мероприятию в Сиэтле, на котором будут выставляться на сравнение Snapdragon X Elite и M3 MacBook Air от Apple. Судя по всему, Microsoft уверен, что флагманский SoC от Qualcomm обойдет M3 как в процессорных задачах, так и в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Однако Qualcomm снизила значимость одноядерной производительности, поскольку чипсеты Apple в этой области вне конкуренции.

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Во внутренних документах Microsoft есть заявления о том, что предстоящие ПК на базе Windows AI будут быстрее эмулировать приложения, чем Rosetta 2, слой перевода, который используется Apple Silicon для запуска приложений, разработанных для процессоров Intel. Qualcomm также заявила о возможностях Snapdragon X Elite в играх, утверждая, что SoC сможет запускать большинство игр.

Сравнивать Snapdragon X Elite и M3 от Apple не совсем корректно, потому что первый имеет 12 ядер, в то время как M3 только 8-ядерный процессор. Справедливо было бы сравнивать Snapdragon X Elite и M3 Pro, где победа, почти наверняка, достанется последнему.