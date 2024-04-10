Местные власти города Шэньчжэнь представили программу, направленную на ускорение разработки нативных приложений для HarmonyOS

Китайская компания Huawei работает над усилением позиций своей операционной системы HarmonyOS для замены Windows, iOS и Android. Местные власти города Шэньчжэнь представили программу, направленную на ускорение разработки нативных приложений для HarmonyOS. План действий Шэньчжэня до 2024 года устанавливает несколько ключевых целей для создания более сильной и конкурентоспособной экосистемы вокруг HarmonyOS. Одной из основных целей является превышение доли приложений, основанных на HarmonyOS, в Шэньчжэне выше 10% от общего числа приложений в Китае.

Для достижения этих целей город планирует создать как минимум два специализированных индустриальных парка для разработки программного обеспечения HarmonyOS в различных отраслях. Кроме того, более 1000 компаний-разработчиков программного обеспечения в Шэньчжэне получат квалификацию разработчиков HarmonyOS, что способствует росту квалифицированных кадров для платформы. В рамках программы также поощряется расширение аутсорсинговых услуг по разработке приложений для HarmonyOS, с целью привлечения 500 000 разработчиков. Решение правительства Шэньчжэня соответствует более широкой стратегии Китая по снижению зависимости от иностранных технологий и поощрению использования отечественных альтернатив, таких как HarmonyOS.

HarmonyOS была создана как обходной путь американских санкций, но с тех пор она нашла применение на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты, смарт-часы и телевизоры.