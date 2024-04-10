Компания Akasa представила ALUCIA H4A - низкопрофильный процессорный кулер, предназначенный для сокетов AMD AM5 и AM4

Компания Akasa представила ALUCIA H4A - низкопрофильный процессорный кулер, предназначенный для сокетов AMD AM5 и AM4. Этот кулер имеет низкопрофильный дизайн, с высотой по оси Z чуть менее 30 мм. Такая компактность достигается благодаря использованию высококомпактного радиатора с ребрами и тонкого вентилятора. ALUCIA H4A предназначен для работы с процессорами AMD Ryzen с TDP до 95 Вт, что позволяет ему охлаждать большинство моделей процессоров и APU. Конструкция кулера включает никелированное медное основание (а значит возможно нанесение жидкого металла), которое располагается между установленным на заводе креплением кулера. Через это основание проходят четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм, которые передают тепло на алюминиевый радиатор с ребрами. Радиатор обдувается 92-мм вентилятором. Габариты ALUCIA H4A составляют 94 мм x 94 мм x 29,5 мм, а его вес составляет всего 232 г. 92-мм вентилятор на шарикоподшипниках рассчитан на 40 000 часов работы. Вентилятор подключается 4-контактным проводом и имеет скорость вращения от 800 до 3600 об/мин. Максимальный воздушный поток составляет 40 CFM при статическом давлении 2,2 мм H₂O, а уровень шума колеблется от 17 до 35,8 дБА. Компания Akasa не сообщила о цене ALUCIA H4A, однако отметила, что на данный кулер предоставляется 2-летняя гарантия.