Qualcomm тестирует версии Snapdragon X Plus со встроенным модемом Snapdragon X65 5G

Ожидается, что Snapdragon X Elite будет присутствовать в новых ноутбуках, которые появятся в первой половине 2024 года. Однако Qualcomm планирует расширить эту линейку процессоров за счет, возможно, менее мощной версии, которая, как сообщается, будет называться Snapdragon X Plus. Согласно последней информации, в настоящее время тестируется не одна, а две версии SoC.

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В то время как Snapdragon X Elite имеет SKU-номер "X1E", WinFuture сообщает, что обе версии Snapdragon X Plus имеют идентификатор "X1P", что облегчает различие между двумя классами чипсетов. В частности, внутренние идентификационные номера этих двух вариантов - X1P44100 и X1P46100, но на данный момент других технических подробностей нет. Однако, учитывая название, Snapdragon X Plus, скорее всего, будет занимать позицию менее мощной версии Snapdragon X Elite.

Это может означать, что Qualcomm будет использовать меньшее количество ядер для повышения производительности и эффективности, подобно тому, как это сделала Apple, разделив чипсеты M3, M3 Pro и M3 Max. Хотя Snapdragon X Plus не сможет конкурировать с Snapdragon X Elite по производительности, Qualcomm может наделить его определенными атрибутами, которые сделают его более желанным для покупателей, желающих приобрести ARM-ноутбук на базе Windows по доступной цене.

Одной из таких особенностей является интегрированный модем Snapdragon X65 5G, и если Qualcomm протестирует эту функцию, мы можем увидеть на рынке больше ноутбуков с поддержкой 5G. Пока что Apple проигрывает, не добавляя эти модемы в свои портативные компьютеры Mac, что странно наблюдать, учитывая, что линейка iPad поставляется с теми же SoC и может быть укомплектована этими чипами.

В отчете не упоминается, когда следует ожидать официального появления Snapdragon X Plus, но, учитывая, что первое семейство ноутбуков на базе Snapdragon X Elite выйдет на рынок во второй половине 2024 года, мы можем ожидать эти чипы позже в этом году.