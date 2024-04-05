X-Silicon представила маломощную архитектуру C-GPU, совмещенную с процессором RISC-V, открытый стандарт и поддержку Vulkan

Jon Peddie Research сообщает, что компания X-Silicon решила захватить рынок "эффективных вычислений" с помощью новой архитектуры GPU, в которой планируется использовать GPU-ускорение вместе с векторными процессорами RISC-V, что позволяет гораздо эффективнее сочетать архитектуры, гарантируя в итоге более высокую скорость работы и низкое энергопотребление. Платформа C-GPU от X-Silicon хочет занять доминирующее положение в таких сегментах, как автомобильный рынок и рынок встраиваемых компьютеров, где соотношение мощности и производительности является довольно жестким для производителей, поэтому предпочтение отдается таким эффективным решениям.

X-Silicon планирует использовать платформу RISC-V, присутствующую в центральных процессорах, "открыв открытый доступ к своему унифицированному векторному процессору RISC-V с ISA GPU".C-GPU имеет запатентованную архитектуру NanoTile, которая сочетает обработку в реальном времени с графическим рендерингом для эффективного управления вычислительными ресурсами. Кроме того, NanoTile, как утверждается, вносит значительный вклад в работу приложений AI/ML благодаря оптимизированному потоку данных, что может стать реальной альтернативой современным NPU, по крайней мере, на бумаге.

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X-Silicon считает, что ее архитектура C-GPU будет пользоваться огромным спросом в будущем, и с помощью платформ NanoTile и RISC-V компания планирует создать привлекательный пакет для производителей, что в конечном итоге увеличит ее долю рынка. В ближайшие месяцы компания планирует предоставить SDK эксклюзивным партнерам, но пока не сообщает, когда архитектура появится на рынке, но можно предположить, что в ближайшие год-два.

