Сообщается, что инженеры Apple работают над созданием "мобильного робота", который будет следовать за людьми внутри их домов и ориентироваться в захламленных пространствах

Компания Apple не бросает свои робо-проекты после неудачи с проектом самоуправляемого автомобиля под названием "Project Titan". Вместо этого, инженеры компании теперь работают над разработкой "мобильного робота", способного следовать за людьми внутри их домов и выполнять различные задачи. Однако проект столкнулся со множеством инженерных проблем.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple изучает возможности персональной робототехники и рассматривает использование алгоритмов искусственного интеллекта для обучения робота работать в захламленных пространствах и следовать за людьми в их домах. Однако воплощение этой концепции в реальность оказывается непростым. Гурман считает, что проект может не быть завершен в ближайшем будущем, так как требуется решить множество сложных инженерных задач. Apple также не будет стремиться к коммерческому запуску, если не будет уверена в его рентабельности.



Также компания изучает возможности робототехники для настольных устройств. Одна из идей включает создание приставки с дисплеем, способной имитировать движения головы человека во время разговора по FaceTime. Однако это представляет затруднения, так как необходимо сбалансировать вес роботизированного двигателя на небольшой подставке. Некоторые руководители Apple высказываются против этого проекта, однако в прошлом были случаи, когда несогласные сотрудники не повлияли на разработку продукта, например, в случае с Apple Vision Pro.



