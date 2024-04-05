Организация PCI-SIG представила спецификации PCIe (Express) 7.0 следующего поколения и ожидает его запуска к 2025 году

Организация PCI-SIG представила спецификации шины PCIe (Express) 7.0 следующего поколения и ожидает его запуска к 2025 году. PCIe 7.0 обещает достичь молниеносных скоростей передачи данных и повышенной энергоэффективности, открывая новую эру в технологической индустрии.

В настоящее время компания продолжает работу над спецификацией PCIe 7.0, начиная с версии 0.5, которая уже доступна для ознакомления участникам. Это первый официальный проект спецификации, включающий все отзывы, полученные после выпуска версии 0.3.

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Спецификация PCIe 7.0 предусматривает достижение скорости передачи данных в 128 ГТ/с и до 512 ГБ/с в двунаправленном режиме на конфигурации x16. Для этого будет использоваться сигнализация PAM4 (импульсная амплитудная модуляция с 4 уровнями). Основное внимание будет уделяться параметрам канала, охвату, низким задержкам и высокой надежности, а также повышению энергоэффективности.

PCIe 7.0 станет масштабируемым межсетевым решением для рынков интенсивных данных, таких как 800G Ethernet, искусственный интеллект/машинное обучение, гипермасштабные центры обработки данных, высокопроизводительные вычисления, квантовые вычисления и облачные технологии.

Важно отметить, что, хотя PCIe 7.0 был анонсирован почти год назад, его внедрение на рынок пока не ожидается, так как производители GPU еще не полностью перешли на PCIe Gen 5, а индустрия хранения данных только собирается перейти на PCIe 6.0. Поэтому точная дата появления на рынке нового стандарта не названа, но предполагается, что это произойдет где-то в 2026 или 2027 году. Сейчас же запуск стандарта планируется на 2025 год.