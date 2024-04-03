TSMC, UMC, PSMC и Innolux приняли меры предосторожности и временно остановили некоторые производственные линии в научном парке Хсинчу на западном побережье острова.

В результате землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло на восточном побережье Тайваня, множество разрушений было нанесено городу Хуалиен и прилегающим районам. По последним данным, в результате этого происшествия погибли семь человек, более 700 получили ранения по всему острову. В связи с этим, компании TSMC, UMC, PSMC и Innolux приняли меры предосторожности и временно остановили некоторые производственные линии в научном парке Хсинчу на западном побережье острова. При этом стоит отметить, что эти действия были предприняты в целях защиты от возможного ущерба, а не из-за уже имеющегося.

Все упомянутые компании также эвакуировали свой персонал с заводов из-за сильного землетрясения, которое ощущалось почти на всем острове и достигало магнитуды около четырех или пяти баллов. На данный момент все производители полупроводников проверяют свои заводы, чтобы убедиться, что оборудование не пострадало от последствий стихии. Компания Innolux, имеющая также завод в южном городе Гаосюн, сообщила, что производство в Хсинчу было остановлено, в то время как Гаосюн не пострадал от землетрясения. Хотя местные СМИ Тайваня не упоминают конкретно о компании Micron и других производителях микросхем, можно предположить, что их ситуация схожа, так как данные компании также находятся в тех же районах острова.

В течение всего дня после землетрясения продолжались афтершоки, и существует риск новых сильных землетрясений в ближайшие дни. Сейчас компании-производители полупроводников сосредоточены на восстановлении и проверке производственных процессов. Остановка производства и эвакуация персонала были необходимыми предосторожностями для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования. Обрыв поставок из-за землетрясения может повлиять на индустрию полупроводников, и потери от этого инцидента все еще могут оказаться значительными. Однако компании предпринимают необходимые меры для минимизации потерь и стабилизации производства.