Линейка мониторов Philips E1 пополнится тремя новыми многоцелевыми моделями для гибридной и удаленной работы

Компания Philips представила три новые модели мониторов в рамках своей серии E1. Эти мониторы предназначены для профессионалов и удаленных работников, и предлагают все необходимые функции для повышения производительности. Два из этих моделей, Philips 24E1N1100A и 27E1N1100A, обладают диагональю 23,8" и 27" соответственно и оснащены панелями FHD IPS. Они имеют безрамочный дизайн, узкие рамки для установки нескольких мониторов и систему прокладки кабелей для организации рабочего пространства.

Эти мониторы обещают высокое качество изображения благодаря своим характеристикам. IPS-панель гарантирует яркие цвета, а частота обновления 100 Гц с MPRT 1 мс и Adaptive-Sync обеспечивают отзывчивость и четкость изображения. Мониторы также имеют игровые режимы SmartImage, которые подчеркивают каждый момент игры. Кроме того, они оснащены встроенными стереодинамиками мощностью 2 Вт, обеспечивающими полноценное мультимедийное сопровождение. Важно отметить, что эти модели также включают такие функции, как LowBlue Mode и Flicker-free, которые улучшают комфорт просмотра, а также функцию EasyRead, которая делает чтение более приятным и напоминает бумагу.



Кроме того, монитор Philips 27E1N1600AE предлагает дополнительные возможности подключения благодаря наличию порта USB-C. Эта модель разработана специально для использования в домашнем офисе и предлагает удобное решение для повышения производительности. Ее 27-дюймовая IPS-панель также обеспечивает высокое качество изображения и оснащена различными функциями для улучшения комфорта пользователя.



В целом, эти новые модели мониторов Philips E1 предлагают высокое качество изображения, различные функции для повышения производительности, а также улучшенную функциональность для удаленной работы. Они являются отличным выбором для профессионалов и всех, кто работает из дома. Кроме того, эти мониторы доступны по конкурентоспособной цене.