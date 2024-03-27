Разработчик Remedy Entertainment поделился новыми подробностями о многопользовательском спин-оффе Control - игре Condor

Разработчик Remedy Entertainment раскрыл новые подробности о многопользовательском спин-оффе игры Control, известном как Condor, представив новую инфографику. В отчете для инвесторов студии содержится дополнительная информация о сюжете игры. В ней говорится, что Старейший дом находится под замком, и в нем заперты последние агенты Федерального бюро контроля, которые пытаются вернуть контроль над этим местом у сверхъестественных сил, обитающих в нем. Отчет также упоминает, что игра была в состоянии производственной готовности к концу 2023 года, а ремейк Max Payne 1 и 2 также находится в этом же состоянии. Из-за этого сообщения можно предположить, что Condor станет следующей игрой, которая погрузит фанатов во вселенную Remedy Connected.

В прошлом году студия делала шаги в развитии Connected Universe с выходом игры Alan Wake II, где было много перекрестных ссылок на Control. Со смешанным сюжетом, запоминающимися персонажами и великолепной атмосферой, Alan Wake II приобрел славу одной из лучших игр Remedy Entertainment. После 13 лет ожидания возвращения знаменитого писателя, эта игра оправдала ожидания и оказалась на высоте.

Worldnews 24 сообщил, что разработчик продвигается в создании нового связанного игрового мира. Оригинальная игра Control стала первым шагом в создании этой вселенной, а теперь франшиза расширяется с помощью различных проектов. В отчете для инвесторов Remedy Entertainment также упоминается, что Control 2 находится на стадии проверки концепции. Однако по их словам, Condor, как следующий проект, может появиться в преддверии выхода следующего сиквела Control. Соединение игровых миров в такой обширной вселенной обещает увлекательные приключения и потрясающие возможности для игроков.