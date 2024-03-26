Фил Спенсер заявил, что он хочет найти новых игроков, которые смогут играть в игры в любое время и в любом месте.

Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, обсуждает возможность создания портативной консоли Xbox. Слухи о таком устройстве ходят уже десять лет, но ранее оно не было реализовано из-за отсутствия поддержки руководства компании. Однако при текущем руководстве перспективы создания портативной консоли стали более реалистичными.

В интервью журналу Polygon на конференции GDC 2024 Фил Спенсер заявил, что он хочет найти новых игроков, которые смогут играть в игры в любое время и в любом месте. Это является намеком на портативную консоль Xbox, особенно учитывая успехи Nintendo Switch и Steam Deck.



Фил Спенсер также отметил, что он лично является поклонником портативных ПК, таких как Steam Deck, и считает, что они представляют инновационный форм-фактор. Он выразил желание улучшить взаимодействие с подобными устройствами, чтобы иметь возможность управлять ими с помощью контроллера и избежать проблем, связанных с операционной системой Windows.



Хотя Фил Спенсер не уточнил, будет ли портативная консоль Xbox разрабатываться и когда она может быть выпущена, его заявления подтверждают интерес Microsoft к этому проекту. С учетом растущего спроса на портативные игровые устройства, такой шаг может стать логичным ходом для компании.



Тем не менее, Microsoft пока не делает официальных заявлений о разработке портативной консоли Xbox, и будущее этого проекта остается неопределенным. Будем наблюдать, какие шаги предпримет компания в этом направлении и сможет ли она предложить что-то конкурентоспособное на рынке портативных игровых устройств.