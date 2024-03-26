В новом обновлении iOS 18 для iPhone пользователи смогут настраивать расположение иконок приложений на главном экране, создавая пустые пространства

Apple анонсировала новое обновление iOS 18 для iPhone, которое будет доступно после июньского мероприятия WWDC 2024. Это обновление станет самым крупным для iPhone и будет включать в себя множество новых функций. Одно из главных улучшений - возможность настройки расположения значков приложений на главном экране.

Ранее иконки приложений на iPhone были привязаны к фиксированной сетке, что ограничивало возможность создания пустых пространств. Однако iOS 18 изменит это, позволяя пользователям создавать пустые столбцы и строки на главном экране. Это позволит более гибко организовывать свои приложения и создавать более удобные макеты. Благодаря этому новому обновлению, пользователи смогут настраивать свои главные экраны iPhone точно по своему усмотрению.



Аналитик Марк Гурман упомянул о планах Apple по добавлению возможности настраивать главный экран iPhone в последней рассылке Power On. Хотя точные детали не были разглашены, сейчас стало известно, что iOS 18 позволит создавать различные варианты организации иконок, включая пустые пространства, что привнесет больше свободы и персонализации в пользовательский опыт.



Обновление iOS 18 также будет включать в себя использование генеративной технологии искусственного интеллекта, что сделает его самым масштабным обновлением для iPhone на данный момент. Ожидается, что новые функции и настройки будут значительно улучшать пользовательский опыт и предоставят больше возможностей для персонализации. iOS 18 станет доступным для пользователя после его официального релиза и принесет множество новых возможностей для создания индивидуального и удобного интерфейса главного экрана iPhone.