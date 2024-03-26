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ddr22
iOS 18 наконец-то позволит настраивать расположение значков приложений на главном экране iPhone
В новом обновлении iOS 18 для iPhone пользователи смогут настраивать расположение иконок приложений на главном экране, создавая пустые пространства

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Apple анонсировала новое обновление iOS 18 для iPhone, которое будет доступно после июньского мероприятия WWDC 2024. Это обновление станет самым крупным для iPhone и будет включать в себя множество новых функций. Одно из главных улучшений - возможность настройки расположения значков приложений на главном экране.
Ранее иконки приложений на iPhone были привязаны к фиксированной сетке, что ограничивало возможность создания пустых пространств. Однако iOS 18 изменит это, позволяя пользователям создавать пустые столбцы и строки на главном экране. Это позволит более гибко организовывать свои приложения и создавать более удобные макеты. Благодаря этому новому обновлению, пользователи смогут настраивать свои главные экраны iPhone точно по своему усмотрению.

Аналитик Марк Гурман упомянул о планах Apple по добавлению возможности настраивать главный экран iPhone в последней рассылке Power On. Хотя точные детали не были разглашены, сейчас стало известно, что iOS 18 позволит создавать различные варианты организации иконок, включая пустые пространства, что привнесет больше свободы и персонализации в пользовательский опыт.

Обновление iOS 18 также будет включать в себя использование генеративной технологии искусственного интеллекта, что сделает его самым масштабным обновлением для iPhone на данный момент. Ожидается, что новые функции и настройки будут значительно улучшать пользовательский опыт и предоставят больше возможностей для персонализации. iOS 18 станет доступным для пользователя после его официального релиза и принесет множество новых возможностей для создания индивидуального и удобного интерфейса главного экрана iPhone.

#iphone
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