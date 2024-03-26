Технология Apple, позволяющая обновлять iPhone до последней версии iOS без вскрытия коробки, появится в следующем месяце

Apple готовится представить новую технологию, которая позволит обновлять iPhone без вскрытия коробки. Это означает, что пользователи смогут получить устройство с установленной последней версией операционной системы сразу после покупки. Новое устройство под названием Presto, будет использовать MagSafe и дополнительные беспроводные инструменты. Оно позволит сотрудникам Apple Store обновлять модели iPhone без необходимости распаковки устройства. Ожидается, что технология станет доступна в следующем месяце. По словам известного аналитика Марка Гурмана, Presto планируется внедрить во все магазины Apple в США к началу лета.

Такой ход событий говорит о том, что Apple стремится запустить Presto до презентации новой линейки iPhone 16. Интересно отметить, что технология будет совместима не только с новыми моделями, но и с предыдущими версиями iPhone.

Для сотрудников Apple Store процесс обновления будет проще и быстрее благодаря Presto. Ожидается, что новая технология не только облегчит процесс обновления iPhone, но и поможет ускорить его распространение. Пользователи смогут сразу начать использование устройства с последними функциями и улучшениями, предлагаемыми новой версией iOS. Apple стремится обеспечить своих пользователей самыми современными продуктами, и внедрение Presto будет еще одним шагом в этом направлении.