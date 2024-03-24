На выставке Future Games Show - Spring Edition было объявлено о дате релиза игры

Dustborn, разработанная Red Thread Games, выйдет 20 августа на различных платформах по цене $29,99. На выставке Future Games Show - Spring Edition было объявлено о дате релиза игры. Изначально запуск планировался на начало 2024 года, и теперь игра будет доступна на ПК (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X и Xbox One.

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Цифровая версия игры будет стоить $29,99, а также будет доступно физическое издание за $39,99, которое будет содержать дополнительные материалы, включая открытки с ключевыми местами, карту Американской Республики с остановками на маршруте главных персонажей, комикс-приквел о жизни команды и наклейки с изображениями элементов игры. Творческий директор Red Thread, Рагнар Тёрнквист сказал, что этот проект позволит исследовать жанр action/adventure и станет новым путешествием для игроков.

Это первая игра Red Thread в жанре action/adventure. В интервью он объяснил, что Dustborn отличается от предыдущих проектов команды и больше уделяет внимания экшену и дорожному путешествию. Он хотел создать новое, свежее и разнообразное впечатление в игровой индустрии, где многие игры делают одно и то же и выглядят похоже. Он также отметил, что Red Thread обратили большое внимание на разработку боевой системы игры, так как в прошлых проектах они больше уделяли сюжету и последствиям выборов игрока.

Тёрнквист подчеркнул, что для команды было весело создавать игру и это был новый вызов для них. Он заключил, что создание чего-то нового и необычного - это замечательно. Таким образом, Dustborn представляет собой однопользовательскую игру с уникальным подходом к сюжету и действию, которая предлагает игрокам незабываемое приключение и возможность исследования мира.