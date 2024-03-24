Snapdragon 8 Gen 3, процессор Qualcomm, не поддерживает опцию графики "PEAK" в игре Call of Duty Mobile Warzone на смартфоне Xiaomi 14 Ultra

Snapdragon 8 Gen 3, процессор Qualcomm, не поддерживает опцию графики "PEAK" в игре Call of Duty Mobile Warzone на смартфоне Xiaomi 14 Ultra. Несмотря на то, что Snapdragon 8 Gen 3 предлагает множество обновлений, таких как поддержка трассировки лучей, внешних мониторов и апскейлинга, его производительность все еще отстает от процессора Apple A17 Pro, который используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Это обнаружено после получения создателем концепта Беном Гескином смартфона Xiaomi 14 Ultra, оснащенного Snapdragon 8 Gen 3. Он обратил внимание, что в настройках "VISUAL QUALITY" процессора Snapdragon 8 Gen 3 есть ограничение на уровне "HIGH" и отсутствует опция "PEAK".

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В свою очередь, процессор Apple A17 Pro поддерживает опцию "PEAK" в игре Call of Duty Mobile Warzone на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Таким образом, для любителей этой игры процессор Apple A17 Pro представляет собой лучший вариант по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Он обладает более высокой производительностью и поддерживает настройки графики "PEAK".

Однако стоит отметить, что Xiaomi 14 Ultra имеет более высокое разрешение дисплея (3200 x 1440) по сравнению с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Возможно, это может привести к нехватке видеопамяти на Xiaomi 14 Ultra и возникновению проблем с запуском опции "PEAK" в игре. Некоторые считают, что одной из причин, по которым многие предпочитают iOS для игр, является постоянная оптимизация программного обеспечения, что, возможно, в случае с Call of Duty Mobile Warzone, является фактором, отличающим процессоры Qualcomm и Apple.

Ожидается, что с выходом Snapdragon 8 Gen 4, оснащенного Adreno 830, в конце этого года, разрыв между процессорами Qualcomm и Apple сократится. Snapdragon 8 Gen 4, по слухам, обладает большей мощностью и производительностью по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, что может привести к поддержке опции "PEAK" и других улучшений в играх на устройствах Android.

В целом, хотя Snapdragon 8 Gen 3 предлагает много инноваций, процессоры Apple все еще превосходят его в некоторых областях, включая поддержку графической опции "PEAK" в игре Call of Duty Mobile Warzone. Однако с появлением новых версий процессоров Snapdragon, можно ожидать, что различия между Android и iOS в сфере игровой производительности сократятся.