Жесткий диск с большой емкостью до 400 ТБ предназначен для предприятий и пользователей, которым требуется максимальное пространство для хранения данных

Компания ASUSTOR Inc. обновила список совместимых жестких дисков для своих NAS устройств, добавив на него Seagate IronWolf Pro 24 ТБ. Этот жесткий диск с большой емкостью предназначен для предприятий и пользователей, которым требуется максимальное пространство для хранения данных. Совместное использование дисков Seagate емкостью 24 ТБ с устройствами ASUSTOR NAS позволяет поддерживать объем данных до почти 400 ТБ.

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ASUSTOR также предлагает функцию MyArchive, которая позволяет упростить процесс резервного копирования с помощью использования жестких дисков большой емкости, таких как IronWolf Pro 24 ТБ. Это обеспечивает безопасное резервное копирование по схеме 3-2-1 и обеспечивает достаточное архивное хранение. Если вам нужно еще больше места, вы можете использовать устройство расширения Xpanstor 4, которое оснащено интерфейсом USB 10 Гбит/с и поддерживает технологию холодного резервного копирования MyArchive даже на устройствах NAS, которые не поддерживают жесткие диски. Кроме того, порт USB 3.2 Gen 2 значительно повышает производительность.





Некоторые модели NAS устройств ASUSTOR, такие как AS54 и Lockerstor Gen 2, поддерживают не только жесткие диски IronWolf Pro 24 ТБ, но и имеют до четырех слотов M.2 для твердотельных накопителей NVMe, что в два раза больше, чем у других конкурентов. Поддержка кэширования и хранения данных на твердотельных накопителях M.2 обеспечивает оптимальную производительность. Все устройства ASUSTOR NAS также поддерживают программное обеспечение для защиты данных Seagate Ironwolf Health Management, а гарантия на все серии ASUSTOR NAS составляет более 3 лет. Это позволяет предприятиям создать безопасную и эффективную среду хранения данных и обеспечить оптимальное сохранение и защиту важных файлов.