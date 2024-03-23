По слухам, Apple планирует представить обновленную линейку iPad Pro и iPad Air, включая новый OLED iPad Pro с матовым экраном, подобным нанотекстурному стеклу на Studio Display

По слухам, Apple планирует представить обновленную линейку iPad Pro и iPad Air, включая новый OLED iPad Pro с матовым экраном, подобным нанотекстурному стеклу на Studio Display. Это может быть жизненно важным для художников и редакторов, которые используют iPad Pro для работы, так как отражения могут отвлекать.

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Это напоминает недавний выпуск OLED-планшета Steam Deck от Valve, где предлагались матовый и глянцевый варианты экрана. Кроме того, Apple, по слухам, ограничит излучение синего света от дисплея, но неясно, откажется ли компания от функции Night Sight после обновления.

Пока неизвестно, будет ли OLED iPad Pro иметь панель с нанотекстурой, подобной Studio Display. Ожидалось, что новые модели iPad Pro будут выпущены в конце марта, но возможно, их релиз немного задержится до следующего месяца.

Кроме того, утечка также утверждает, что Apple планирует предложить технологию матового экрана в линейке iPad Air. В начале этой недели также появились слухи о том, что iPhone 17 также получит антибликовую технологию, но панель не будет матовой. Этот слой будет служить для минимизации отражений, подобно линейке Galaxy S24.