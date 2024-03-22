Более трех лет назад компания Riot начала работу над ММО League of Legends, но до сих пор официальной информации о разработке было мало. Однако недавно сооснователь компании Марк Меррилл поделился новостями о проекте.

Более трех лет назад компания Riot начала работу над ММО League of Legends, но до сих пор официальной информации о разработке было мало. Однако недавно сооснователь компании Марк Меррилл поделился новостями о проекте. Он сообщил, что разработка ММО все еще продолжается, однако проект был перезагружен и находится еще далеко от завершения.

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Меррилл объяснил, что решение перезагрузить проект пришло после множества размышлений и обсуждений. Первоначальное видение игры не отличалось достаточно от существующих ММО, и чтобы оправдать ожидания игроков и реализовать потенциал мира Runeterra, им было необходимо создать нечто новое и эволюционирующее жанр.

Несмотря на огромный вызов, команда разработчиков, состоящая из опытных игроков и ветеранов индустрии, очень мотивирована исследовать этот путь. На руководящей позиции проекта стоит Фабрис Кондоминас, исполнительный продюсер, известный по таким играм, как Mass Effect 3, Dragon Age: Inquisition, Mass Effect: Andromeda и Star Wars: Squadrons.

Однако фанатам придется ждать еще долго, так как команда разработчиков планирует остаться в тени и продолжать работу на протяжении нескольких лет. Это означает, что проект может увидеть свет только в конце текущего десятилетия или даже в начале следующего.

Тем не менее, поклонники League of Legends и MMORPG остаются в ожидании и интересуются развитием проекта. Однажды реализованная ММО League of Legends с новым подходом может стать тем проектом, которого так долго ждали фанаты и которым они будут наслаждаться в будущем.