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ddr22
MacBook Air M3 теряет до 50% производительности при подключении двух мониторов и закрытой крышке
Владельцы MacBook Air M3 13- и 15-дюймовых моделей могли подключать два внешних монитора, но только в режиме с закрытой крышкой

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Владельцы MacBook Air M3 13- и 15-дюймовых моделей могли подключать два внешних монитора, но только в режиме с закрытой крышкой. Однако стресс-тест показал, что в этом режиме портативный Mac теряет около половины своей производительности, что вызывает вопросы о важности поддержки внешних мониторов.
С использованием открытой крышки производительность MacBook Air M3 теряет около 30%, что значительно лучше, чем при закрытой крышке. В ходе стресс-тестов 3DMark Wild Life, проводившихся в течение 20 минут, обнаружено, что при закрытой крышке Mac начинает терять производительность из-за отсутствия вентилятора, который должен отводить тепло. Это снижает результаты теста с 8 083 до 5 916 баллов. 
Тесты также показали, что температуры процессора MacBook Air M3 достигают 102,9 градусов Цельсия на GPU. Радиаторы, используемые Apple, не справляются с этой задачей. В режиме с закрытой крышкой производительность MacBook Air M3 ухудшается еще больше, с результатами теста всего в 4 198 баллов.
Пользователи MacBook Air M3 могут заметить, что производительность компьютера с открытой крышкой немного лучше из-за доступа холодного воздуха к клавиатуре, способствующего теплоотдаче. Однако с закрытой крышкой воздушный поток полностью перекрывается, что приводит к дополнительной потере производительности. Пользователи могут решить либо перейти на MacBook Pro с активным вентилятором охлаждения, либо использовать только один внешний монитор.
Все же MacBook Air M3 имеет свои преимущества, такие как использование двух чипов NAND-памяти, что увеличивает скорость работы SSD, и легкость извлечения батареи благодаря отсутствию клея. Обнаруженные проблемы в производительности вызывают надежду на улучшения, такие как добавление вентилятора в версию M4.

#macbook air m3
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