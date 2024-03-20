В декабре прошлого года компания Zhaoxin наконец-то выпустила затянувшуюся серию процессоров KX-7000

В декабре прошлого года компания Zhaoxin наконец-то выпустила затянувшуюся серию процессоров KX-7000. Китайский производитель утверждал, что его новейшая линейка uArch "Century Avenue Core", ориентированная на потребительские/настольные системы, "обеспечивает удвоенную производительность по сравнению с предыдущими поколениями".

Свежие результаты Geekbench 6.2.2 свидетельствуют о том, что Zhaoxin преуспела в этом направлении: "процессор начального уровня Zhaoxin KX-7000, имеющий 8 ядер, 8 потоков, 4 МБ кэша L2 и 32 МБ кэша L3. Этот чип работал на базовой частоте 3,0 ГГц и повышающей 3,3 ГГц, что ниже его стандартного профиля повышения 3,6 ГГц". Новый кандидат сравнивался с моделями предыдущего поколения Zhaoxin KX-U6780A и KX-6000G. Процессор Intel Core i3-10100F был добавлен в качестве привычной западной точки отсчета.

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KX-7000 набрал: "823 балла в одноядерных тестах и 3813 баллов в многоядерных". Для сравнения, процессор Intel Comet Lake с 4 ядрами и 8 потоками плюс разгон до 4,3 ГГц показывает гораздо более высокий результат.

Он примерно на 75% быстрее в одноядерных и на 17% в многоядерных тестах в том же бенчмарке. Более высокие тактовые частоты, удвоенное количество ядер и TDP действительно обеспечивают "вдвое большую производительность" по сравнению с прямыми предшественниками - миссия выполнена.

Очевидно, что новейшая архитектура процессоров Zhaoxin не может угнаться за дизайном Team Blue, рассчитанным на несколько поколений. Процессор Loongson 3A6000 - очень многообещающая перспектива: по некоторым данным, этот чип сопоставим с мейнстримовыми продуктами AMD Zen 4 и Intel Raptor Lake.